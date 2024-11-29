左：「おうちシェフ BLENDER」、右：「スープジャー」シロカは、ヒーター機能付きブレンダー「おうちシェフ BLENDER」に「スープジャー」が付いた限定セットを、シロカ公式オンラインストア本店を含む一部販路限定で12月20日に発売する。シロカのヒーター機能付きブレンダー「おうちシェフ BLENDER」は、熱々のスープも冷たいスムージーも、温・冷両方に対応するブレンダーとのこと。素材の栄養をまるごと摂取できる多彩なメニュー