トヨタは11月28日、「TOYOTA GAZOO Racing」ブランドから、スープラ（3.0L）一部改良モデルと、特別仕様車 スープラ“A90 Final Edition”（300台限定）を発表した。写真上：スープラ（3.0L）一部改良モデル（日本仕様・プロトタイプ）写真下：特別仕様車 スープラ“A90 Final Edition”（日本仕様・プロトタイプ）・スープラ（3.0L）一部改良モデル日本、欧州、豪州などグローバルで順次導入予定、発売予定時期は2025年春以降順次