タレントの河北麻友子が28日(木)、美脚あらわなディズニーコーデを公開した。【別カット2点】ファンがハート射貫かれた、河北麻友子のウィンクショットモデルや女優、タレントとして活躍する河北麻友子。2021年に一般男性と結婚を発表し、現在は一児の母としての一面も持つ。河北は28日、「Feeling loved and grateful on my special day!」とInstagramを更新。透けレーストップスにジャケットを羽織ったセクシースタイルを公開