日本相撲協会は２９日、１２月１日の宮崎・都城市から始まる冬巡業に初日から休場する力士の診断名を一部公表した。幕内・美ノ海（木瀬）が「痔瘻」、高安（田子ノ浦）が「急性腰痛症、右足関節捻挫」、北勝富士（八角）は「右膝膝蓋（しつがい）骨脱臼手術後」と記されていた。すでに琴勝峰（佐渡ケ嶽）、明生（立浪）、武将山（藤島）の休場が発表されていたが、新たに関脇・霧島（音羽山）の休場も発表された。なお十両