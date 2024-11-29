マイコプラズマ肺炎が過去最多に流行している中、厚生労働省はインフルエンザが全国的な流行期に入ったと発表しました。手足口病、溶連菌感染症と今年は様々な感染症が特に流行しています。感染症の流行がピークを迎える冬に向け、家庭でできる感染対策を総合内科専門医・感染症専門医の小幡 史明先生にお伺いしました。○■2024年冬はインフル、コロナ、胃腸炎等が流行――今年の冬はどのような感染症が流行するのでしょうか?小幡