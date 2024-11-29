ラドンナは、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」から「Toffy Happy Collection」を発売。第1弾は「Toffy 給湯ロック付き電気ケトル」「Toffy エアフライヤー ミニ＜1.2L＞」「Toffy Tea & Coffee メーカー」「Toffy ホットプレート ミニ」「Toffy ハンドブレンダー」「Toffy オーブントースター ミニ」の6製品を発売。 カラーバリエーションは4色を用意。太陽の明るさやポジティブな感情を連想させ、空間に明る