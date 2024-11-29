²Î¼ê¤ÎÌîµÜ¿¿µ®¡Ê64¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1990Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¤Î?ÌÁÍ§?¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÌîµÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦¤Ë¡Ö¥Ô¥Á¥«¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤È¤·¤Æ90Ç¯¡Á2001Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¾®À¾¹¯ÍÛ¡Ê65¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®À¾¤Î¥é¥¤¥Ö¤ØË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢¥­¥ã¥ê¥¢40Ç¯¤Ç½é¤Î¥½¥í¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÌÁÍ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®À¾¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬²Î¤¦¤È²Î»ì¤¬¤¸¤ï¤Ã¤È¤­¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÈà¤Îºî