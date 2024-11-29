¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£²£¹Æü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬½°»²ËÜ²ñµÄ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç?Ç¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ?°ú¤­¾å¤²¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Î¤Ê¤«¤ÇµÄÏÀ¤·°ú¤­¾å¤²¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢ÀÇ¼ý¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤ï¤¬ÅÞ¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤­¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë?£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÎáÏÂ£·