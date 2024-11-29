欧州株下げ渋り、仏ＣＡＣはプラスに転じる 東京時間19:06現在 英ＦＴＳＥ100 8276.45（-4.77-0.06%） 独ＤＡＸ19409.05（-16.68-0.09%） 仏ＣＡＣ40 7187.10（+7.85+0.11%） スイスＳＭＩ 11724.53（+14.73+0.13%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:06現在 ダウ平均先物DEC 24月限44976.00（+148.00+0.33%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限6033.00（+1