2025年1月スタートの日本テレビ系新土ドラ10（土曜よる10時放送）「アンサンブル」。主演・川口春奈と松村北斗がクランクイン！そして、初回放送は1月18日（土）よる10時〜に決定！好きな言葉はコスパ・タイパの「現実主義」の女性弁護士・小山瀬奈役を演じる川口と、愛や真心を信じる「理想主義」の新人弁護士・真戸原優役を演じる松村。2人の撮影は、瀬奈が働く「たかなし法律事務所」のビル前で、真戸原がある理由から、瀬奈を