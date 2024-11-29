■「猪狩くんの素材化面白い」「放送が楽しみ」 【動画】猪狩蒼弥・田中樹・ジェシー・Mattのてんやわんや舞台裏ムービー SixTONES田中樹・ジェシー・HiHi Jets猪狩蒼弥・Mattが出演した『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』舞台裏ムービーが番組公式X（旧Twitter）にて公開された。 動画が始まるやいなや、「現在時刻18:46」とテロップがつき、猪狩が“19:20には渋谷の現場に到着しなくてはな