○協和日成 [東証Ｓ] 発行済み株式数の5.5％にあたる63万3700株の自社株を消却する。消却予定日は11月29日。 ○イチカワ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.1％にあたる5万株(金額で7630万円)を上限に、12月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＰＡコンサル [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.5％にあたる232万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施す