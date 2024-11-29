エムエスアイコンピュータージャパンは12月1日12時から、LIFORK AKIHABARA IIでイベント「トマホーカー友の会2024」を開催する。入場は無料で、10周年を祝う。MSI“トマホーカー”向けイベントがLIFORK AKIHABARA IIで開催、今週日曜日MSIはマザーボードで堅牢性とコストパフォーマンスに優れた「TOMAHAWKシリーズ」を展開しており、このシリーズが今年で10周年を迎えるというもの。イベントではMSIマザーボード製品開発担当者やイ