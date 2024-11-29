MONGOL800とWANIMAが再びタッグを組み、ワニパチ第二弾SPLIT EP「愛彌々2」が2024年9月25日（水）にリリースされたが、MONGOL800×WANIMAが2025年1月からライブツアー＜愛彌々 -TOUR 2025-＞を開催する。1月31日（金）の埼玉県・戸田市文化会館を皮切りに全国9箇所での開催だ。1月31日（金）埼玉県・戸田市文化会館2月11日（火・祝）鹿児島県・川商ホール第1ホール2月12日（水）佐賀県・佐賀市文化会館大ホール2月24日（月・祝）静