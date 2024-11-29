緑仙が、全国ツアー＜緑仙 2nd LIVE TOUR＞より「終着駅から（『緑仙 2nd LIVE TOUR』@仙台PIT）」を11月29日19時にYouTubeチャンネルで公開した。◆緑仙 動画 / ライブ写真11月2日から、福岡・電気ビルみらいホールを皮切りに開催された初の全国ツアー＜緑仙 2nd LIVE TOUR＞は福岡、東京、仙台で開催され全公演ソールドアウトを記録した。また、12月28日には、国内最大の年越しフェス＜COUNTDOWN JAPAN 24/25＞にVTuber初出演が