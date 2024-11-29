前田佳織里が、初のワンマンライブ＜1st LIVE 2025「Are You Ready？＞を、2025年4月27日（日）にLINE CUBE SHIBUYAにて開催する。2023年にアーティストデビューしてから着実にステップアップしてきた前田佳織里からの「準備はいいか？」という渾身のメッセージが込められたタイトルからも、充分な意気込みが伝わってくる。どういったLIVE・演出になるのか注目して、しっかりとそのメッセージを受け取ってほしい。なお今回はLIVEツ