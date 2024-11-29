[ベルリン ２９日 ロイター] - ドイツ最大の産業別労働組合ＩＧメタルは２９日、同国の自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）の労働者が来週にも全国でストライキを実施する可能性があるとの見通しを示した。ロイターが入手した労働者への配布資料は、「ストは１２月初旬から可能であり、また必要である」としている。ストを行わないというこれまでの合意は１１月３０日で終了すると指摘した。関係者筋によると、ＶＷの工場で