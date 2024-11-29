グラビアアイドル・山岡雅弥のファースト写真集『MIYABI blue』(11月29日発売 講談社 3,740円)の先行カットが公開された。山岡雅弥ファースト写真集『MIYABI blue』(講談社)今回公開されたのは、発売を明日に控えた1st写真集の先行カット。Tシャツを大胆にめくり上げ、豊潤なバストをのぞかせる“サプライズSEXY”カットや、眩しいヒップを披露したビキニショットが特別公開となった。○山岡雅弥ファースト写真集『MIYABI blue』20