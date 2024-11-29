広島は２９日、来季背番号の変更を発表した。床田寛樹投手は、今季限りで現役引退した野村祐輔投手から背番号１９を継承する。小園海斗内野手は「５１」から「５」、矢野雅哉内野手は「６１」、羽月隆太郎内野手は「６９」から「００」に変更となった。また新入団選手の背番号も決まった。ドラフト１位の青学大・佐々木泰内野手は「１０」を背負い、２位の富士大・佐藤柳之介投手が、床田から「２８」を受け継ぐ。◆広島の新背