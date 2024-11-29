スペイン１部バルセロナやＪ１神戸で活躍した元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタ氏（４０）の引退試合となる「アミューズＥＬＣＬÁＳＩＣＯｉｎＴＯＫＹＯｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＶＩＴＡＳ」（１２月１５日・味の素スタジアム）の主催者は２９日、前日の１２月１４日に「ＥＬＣＬÁＳＩＣＯｉｎＴＯＫＹＯＦＡＮＦＥＳＴＩＶＡＬ」を開催すると発表した。イニエスタの引退試合ではバ