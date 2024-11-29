花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社が施工を担当した「ウィンターイルミネーション」が、汐留シオサイトの1区B街区エリアで2024年11月16日〜2025年1月20日(月)の期間限定で展開される。【画像】南側エントランス入り口のイルミネーション汐留シオサイト1区B街区のウィンターイルミネーション今回のイベントの見どころなどを担当者に聞いた。ーー今回のイルミネーションの意図や狙いなどは？汐留にお勤めのワーカーをは