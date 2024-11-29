BRAHMANが、2025年2月26日にリリースする7thアルバム『viraha』の収録曲を公開した。 （関連：BRAHMANのフルマラソンは終わらない全76曲4時間ぶっ通しライブ『六梵全書』完遂、30周年間近のバンド力を見た） 本作には、全11曲を収録。BRAHMANはこの30年間、一切ブレることなくパンクスピリットをその胸に抱き続けてきた。本作にはそんな彼らの歴史すべてが詰まっており、それと同時に、今後もこのスタイルを貫いてい