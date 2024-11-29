ＳＭＩＬＥ―ＵＰ．（旧ジャニーズ事務所）の被害補償特設サイトが２９日に更新され、故ジャニー喜多川氏による性加害問題の補償状況を報告した。ＳＭＩＬＥ―ＵＰ．は、現時点で１００７名の補償申告を受けており、そのうち２３７名は連絡が着かない状況だと説明。続けて「これらの方を除いた７７０名のうち７５８名の方（約９８％）について、被害者救済委員会から補償内容を通知（５４４名）、または、弊社より補償を行わな