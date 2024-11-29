【動画】ガチ予想 チャンピオンズC｜https://youtube.com/live/8oSdz6X2rvU ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』 ダート最高峰の競走『第25回チャンピオンズカップ（GI）』をガチ予想！ ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！ ＜出演者＞キャ