ユーロ圏１０年債利回り格差仏８４ｂｐ引き続きギリシャと同水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%） ドイツ2.123 フランス2.963（+84） イタリア3.338（+122） スペイン2.845（+72） オランダ2.367（+24） ギリシャ2.967（+84） ポルトガル2.603（+48） ベルギー2.744（+62） オーストリア2.573（+45） アイルラン