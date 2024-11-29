首相官邸で開かれた、「能動的サイバー防御」に関する有識者会議＝29日午前サイバー攻撃に先手を打って被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」を巡り、政府の有識者会議（座長・佐々江賢一郎元駐米大使）は29日、首相官邸で会合を開き、法制化に向けた提言をまとめた。電気や鉄道などの基幹インフラ事業者が攻撃を受けた場合に政府側への報告を義務化するよう要請。通信情報の収集・分析と憲法21条の「通信の秘密」との整合性に