■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4597) ソレイジア 東証グロース (2926) 篠崎屋 東証スタンダード (7342) ウェルスナビ 東証グロース (3242) アーバネット 東証スタンダード (8795) Ｔ＆Ｄ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5759) 日本電解 東証グロース (5950) パワ&