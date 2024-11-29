日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 21434( 20504) 3月限 326( 326) TOPIX先物 12月限 29725( 29399) 3月限64(64) 日経225ミニ 12月限295316(2953