囲碁の女子世界メジャー「第7回呉清源（ごせいげん）杯」決勝三番勝負の第1局が29日、中国・福州市で打たれ、日本の上野愛咲美（あさみ）女流立葵杯（23）が中国の唐嘉雯（とうかぶん）六段（20）に黒番中押し勝ちし、日本女子初の世界メジャー制覇まであと1勝とした。第2局は30日に打たれる。呉清源杯第1局を制し、初の世界メジャー制覇まであと1勝とした上野愛咲美女流立葵杯=29日、中国福州市、日本棋院提供24人が出