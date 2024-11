AIが、デビュー25周年イヤーを記念した<25の『アイ』を届けます>企画を発表した。本企画はAIから25個の『アイ』を届ける内容となっており、25周年を盛り上げる以下の企画が解禁された。・25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』発売決定・<AI 25th best tour>開催決定←ALIVE→・7インチアナログ盤リリース決定・ニューロゴ&ニューアーティスト写真公開​・25周年特設サイトオープン・キットカッ