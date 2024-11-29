Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、11月29日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）。前回出場時は連投し2着・トップで大きくポイントを伸ばし、チームに貢献した。この試合でプラスとなれば、チームもプラス域復帰。絶好調男の肩に期待が乗る。【映像】渋川難波、強豪相手にトップ取れるか！？（生中継）渋川はMリーグ3年目で1年目は▲105.1、2年目は＋1