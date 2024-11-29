【最新公開シネマ批評】映画ライター斎藤香が現在公開中の映画のなかから、オススメ作品をひとつ厳選して、本音レビューをします。今回ピックアップするのは、横浜流星主演映画『正体』（2024年11月29日公開）です。先に発表された第49回報知映画賞で作品賞、主演男優賞（横浜流星さん）、助演女優賞（吉岡里帆さん）を受賞した本作。試写で見ましたが、最初から最後まで緊張の糸がピンと張り詰めた状態のサスペンスで、目がスクリ