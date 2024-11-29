宇都宮市の姿川中央小学校で２９日、創立１３０周年の記念式典が行われました。式典の後に、あの人気お笑いコンビがサプライズで登場し、華を添えました。 今年、創立１３０周年を迎えた姿川中央小学校で２９日、記念式典が行われ全校児童およそ２２０人が出席しました。式典で金田操校長が「これからも元気であきらめず進んでいきましょう」と児童たちに呼びかけた後、児童が誓いの言葉で「歴史を胸に伝統を引き継いでいく」と決