国立競技場（下）＝2022年12月（共同通信社ヘリから）来年4月から民営化する国立競技場について、NTTドコモやJリーグなどのグループが運営を担うことが29日、正式に決まった。管理者の日本スポーツ振興センター（JSC）と同日付で実施契約を結んだ。契約期間は2055年3月末まで。同グループが運営権対価として528億円を支払う契約で、懸念された公費による赤字補填は回避できる見通し。グループは前田建設工業とSMFLみらいパート