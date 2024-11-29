韓国俳優・チョン・ウソン（51）の婚外子スキャンダルについて、英国の公共放送・BBCも報道するなど、国を超えた騒動に発展している。チョン・ウソンの恋人、婚外子報道にショック…BBCは30日までに「婚外出産が依然としてダブー視される韓国社会で今回の発表は強い反発を呼んだ」と報じた。また「オンラインではチョン・ウソンに対する批判的な反応が多かった。韓国で家庭的なイメージだっただけに失望感を表すコメントが多かった