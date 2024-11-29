ATEEZを生み出したKQエンターテインメント所属の【xikers】がついに日本デビュー！2023年3月にデビューするやいなや、MINI ALBUMが米・ビルボードのメインチャート「Billboard 200」にチャートインするなど、今世界が注目する“スーパールーキー”。今回は、そんなxikersのJAPAN 1ST SINGLE『Tsuki (Lunatic)』発売記念ショーケースの様子を余すところなくご紹介します！「We Don't Stop」で会場を盛り上げる！当日、ショーケース