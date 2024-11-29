中国のＡＩ関連企業数、４５００社超す工業情報化部2024世界人工知能（AI）大会・AIグローバルガバナンスハイレベル会議の展示会場で、直立歩行や倒立歩行を披露する、ロボットメーカーの杭州雲深処科技が開発した犬型ロボット。（7月4日撮影、上海＝新華社記者/王翔）【新華社北京11月29日】中国工業情報化部の張雲明（ちょう・うんめい）副部長はこのほど、中国の人工知能（AI）産業は盛んに発展し、産業体系の整備が進み