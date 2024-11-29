アリババグループ、７〜９月売上高５％増アリババの上海研究開発センター。（資料写真、上海＝新華社記者/方竽）【新華社北京11月29日】中国電子商取引（EC）大手アリババグループがこのほど発表した2024年7〜9月期（2025年会計年度第2四半期）決算は、売上高が前年同期比5％増の2365億300万元（1元＝約21円）で市場の予想と一致し、非米国会計基準（Non―GAAP）ベースの純利益は9％減の365億1800万元だった。呉泳銘（エデ