ジープからのクリスマスプレゼントジープは、グランドチェロキー・リミテッドと、グランドチェロキーLサミットリザーブの2モデルで、2024年12月末までの登録車両を対象に、購入サポート・キャンペーンを実施中。ベーシックグレードのグランドチェロキー・リミテッド（830万円）は、2列シート・最大乗員5名のスタンダードボディが際立つ、フルサイズSUV。 ジープ乗り換えサポート60万円＋購入サポート50万円の合計最大110万円に加え