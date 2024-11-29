【ソウル聯合ニュース】韓国と米国が２０２６年〜３０年の在韓米軍の駐留経費負担を定めた「防衛費分担特別協定」（ＳＭＡ）が２９日、正式に発効した。韓国外交部によると、ＳＭＡは前日の国会本会議で批准同意案が可決されたのに続き、両国の協定発効に必要な手続きが完了したことを外交文書で相互に通知し、この日発効した。同部の関係者はＳＭＡについて、「在韓米軍の安定的な駐留条件を提供し、韓米合同防衛体制と韓米