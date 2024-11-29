山梨学院高のサッカー部員らが修学旅行中に盗撮行為に関わり停学処分になった問題で、同校は29日、サッカー部が12月開幕の全国高校サッカー選手権への出場を辞退しないと発表した。停学中の部員2人は出場させないとした。