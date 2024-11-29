【モデルプレス＝2024/11/29】横浜国立大学「常盤キャンパスコンテスト2024」エントリーNo.1吉野瑛翔（よしの・えいしょう）さんのインタビュー。【写真】今年の“日本一のイケメン大学生”◆吉野瑛翔（よしの・えいしょう）さんプロフィール学部／学年：理工学部3年出身地：富山県誕生日：6月21日趣味：読書、音楽特技：ピアノ、リフティング好きな食べ物：お肉好きな言葉（座右の銘）：笑う門には福来る最近ハマっていること：サ