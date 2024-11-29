富山・黒部市で毎年５月に開催される「第４２回カーター記念黒部名水マラソン」のエントリーが１２月１日正午から始まる。今年は黒部市体育協会設立７０周年で、昨年に続き陸上女子マラソンでシドニー五輪金メダルの高橋尚子さんを特別ゲストに迎えて開催する。沿道での熱い応援や、名水を使ったエイドでの給水、ゴール後にふるまわれる名水鍋やます寿しなどが人気の大会。ジョギングの愛好家だった第３９代米大統領、ジミー・