「福袋2025」は全部で9種!「福袋2025」/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715ドトールコーヒーの福袋は選べる9種類が登場!ドトール×クロミのオリジナルキルティングバッグに、限定グッズやコーヒー、店舗で使えるコーヒーチケットなどを詰め込んだ数量限定「クロミ オリジナルバッグセット」2種類と、手軽に本格コーヒーが味わえる「ドリップカフェセット」4種類、好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」3種類が