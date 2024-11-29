契約を更改し、記者会見する中日・涌井＝29日、ナゴヤ球場中日の涌井秀章投手が29日、ナゴヤ球場で契約交渉し、1割減の年俸9千万円でサインした。移籍2年目の今季は右広背筋肉離れで7月から長期離脱し、16試合で3勝5敗。「もったいない部分が大きかった」と淡々と話し、来季に向けて「一年間、しっかり投げて規定（投球回）も達成したい」と意気込んだ。中継ぎの岩崎翔投手は現状維持の2800万円。6月に支配下登録され、21試合