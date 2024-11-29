７人組ボーイズグループ「ＩＭＰ．」の初冠番組「ＩＭＰ．のびしろＲｏｏｍ」の３、４話が２９日、ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏで独占配信開始された。同番組は、“のびしろ”だらけの「ＩＭＰ．」が、様々なジャンルで活躍するゲストを迎え、プロの極意を学ぶバレティー番組。第３話には、料理家の和田明日香と弓削啓太シェフが出演し、料理がしたくなるレシピ”を伝授する。第４話では、ピン芸人の永野が芸能界を生きき抜くための