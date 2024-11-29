温泉と絶景と旅の達人5人がセレクトした行ってよかった＆リピートしたいニッポンの温泉宿を160軒収録した『温泉決定版 最新セレクト』が好評発売中！そのなかからキレイになれる宿をピックアップしてご紹介します！カラダとココロが喜ぶ、洗練されたマクロビ食｜HOTEL KURBIO／群馬県・草津温泉HOTEL KURBIOのフレンチマクロビプランの夕食は７品のコース仕立て。この日の前菜は「ズッキーニとほおずきのタルティーヌ」国有林に囲