セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の海２』マスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海２』マスコット  登場時期：2024年11月29日より順次種類：4種類（モアナ、プア、ヘイヘイ、コトゥ）サイズ：全長約5×4×10cm投入店舗：全国のゲームセンターなど “海に選ばれ