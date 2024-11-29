9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太がジャパンアンバサダーを務めるジュエリーブランド「Swarovski」が新ビジュアルを公開した。【写真】輝いている！両手のジュエリーを披露し笑顔をみせる渡辺翔太新ビジュアルは渡辺がシックなブラックのジャケットとシャツに、ホリデー新作のMatrixペンダントと人気のUnaネックレスをスタイリングし、Swarovskiならではのsavoir-faire（サヴォアフェール）を表現。耳にはクリア・クリスタル