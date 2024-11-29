きょう午後、愛知県高浜市の工場で「爆発があった」と複数の通報がありました。従業員とみられる男性1人が意識不明の重体だということです。消防によりますと、きょう午後4時ごろ、高浜市二池町の工場で爆発があったと、工場の関係者や近くに住む人から通報が相次ぎました。工場の従業員とみられる成人男性1人が意識不明の重体だということです。炎は確認されておらず、今のところ、ほかにけがをした人もいないとみられるというこ